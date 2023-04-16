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الأحد 16 أبريل 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

"الصرف الصحي بالقاهرة" يجري حملات للتوعية المائية مع قرب عيد الفطر

م عادل حين رئيس الصرف
م عادل حين رئيس الصرف الصحى القاهرة
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أجرى فريق التوعية بشركة الصرف الصحي بالقاهرة الكبرى، عدداً من حملات التوعية المائية، وذلك مع قرب عيد الفطر المبارك.

وقال المهندس عادل حسن رئيس شركة الصرف الصحى بالقاهرة الكبرى، إن الحملات  شملت مختلف المناطق بمحافظة القاهرة، مستهدفةً توعية ربات البيوت بضرورة الحفاظ على كل نقطة مياه أثناء غسيل السجاد وتنظيف المنازل استعداداً لعيد الفطر المبارك.

وناشد رئيس صرف القاهرة الكبرى، المواطنين بأهمية التعامل السليم مع شبكات الصرف الصحى، وذلك من خلال ترشيد استهلاك المياه، وعدم إلقاء المخلفات الصلبة بشبكات الصرف الصحى، لافتاً إلى أن الخط الساخن بالشركة ١٧٥ يعمل على مدار الساعة لاستقبال شكاوى الصرف الصحي الخاصة بالمواطنين بمحافظة القاهرة ،والشركه تعمل بنظام الطوارئ خلال أيام الأعياد والمناسبات .

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إستعدادا لعيد الفطر المبارك الصرف الصحى المهندس عادل حسن رئيس شركة الصرف الصحى بالقاهرة المخلفات الصلبة بمحافظة القاهرة ترشيد استهلاك المياه