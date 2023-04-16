السيسي يهنئ البابا تواضروس والأقباط بعيد القيامة المجيد

أوفد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اللواء طارق عفيفي كبير الأمناء إلى كاتدرائية الأقباط الأرثوذكس بالعباسية لتقديم التهنئة إلى قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك للكرازة المرقسية والأقباط الأرثوذكس بعيد القيامة المجيد وحضور الاحتفال المقام بها.

كما أوفد الرئيس السيسي أمناء رئاسة الجمهورية للتهنئة وحضور احتفالات الطوائف المسيحية، وهم عبد العزيز الشريف إلى طائفة الأقباط الكاثوليك، محمد نجم إلى طائفة الأقباط الإنجيلية، محمد رضا إلى طائفة السريان الأرثوذكس، وأحمد رضا إلى الروم الأرثوذكس.

وأوفد الرئيس أيضا كلا من: لواء شرطة جعفر عمران محمد عمران إلى الكنيسة الأسقفية، لواء شرطة إيهاب يحيي محمد الشبكشي إلى طائفة الروم الكاثوليك، لواء شرطة أحمد طاهر أحمد السيد نصر إلى طائفة السريان الكاثوليك، لواء شرطة عبد المجيد محمد سعيد عبد المجيد إلى طائفة الموارنة الكاثوليك، لواء شرطة هيثم عبد السلام توفيق حسانين إلى طائفة الكلدان الكاثوليك، لواء شرطة ولاء فكري علي محمد فريد إلى طائفة اللاتين الكاثوليك، ولواء شرطة محمد علاء الدين علي إبراهيم إلى طائفة الأقباط الدفنتست السبتيين؛ وذلك للتهنئة وحضور الاحتفال بعيد القيامة المجيد.

وفي سياق آخر هنأ الرئيس عبدالفتاح السيسى أقباط مصر بالخارج بمناسبة عيد القيامة المجيد فى برقية تهنئة بهذه المناسبة نقلتها سفارات وقنصليات مصر بالخارج ، عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعى: "الأخوة والأخوات أبناء مصر الأقباط بالخارج".

وقال الرئيس السيسى: "يطيب لى أن أبعث إليكم بخالص التهاني القلبية وأصدق التمنيات بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة المجيد، داعيًا الله تعالى أن يجعله عيدًا سعيدًا مباركًا وأن يعيده عليكم وأنتم تنعمون بموفور الصحة والسعادة.. أتمنى لكم النجاح والتوفيق، ولمصرنا الحبيبة وشعبها العظيم المزيد من التنمية والرخاء.. مع أطيب تمنياتي،،، وكل عام وأنتم بخير".