برعاية وزارة التجارة.. انطلاق فعاليات معرض ايجي بيوتي الدولي 13 مايو

تحت رعاية وزارة التجارة والصناعة ، تنطلق فعاليات الدورة الرابعة للمعرض الدولي "ايجي بيوتي اكسبو" لمستحضرات التجميل والعطور في القاهرة في الفترة من 13 إلي 15 مايو ، بمركز مصر للمعارض الدولية.

يضم المعرض في دورته الجديدة أكثر من 200 شركة عارضة من 20 دولة بالإضافة إلى تواجد العديد من الأجنحة الدولية هذا العام مثل ( الصين وكوريا وجنوب أفريقيا ) من كبريات الشركات المتخصصة في مجالات انتاج وتوريد مستحضرات التجميل ومنتجات العناية بالشعر والبشرة، ومنتجات العطور والزيوت العطرية، بالاضافة الي منتجات المنظفات والكيماويات، ومواد التعبئة والتغليف، ومن المتوقع وصول عدد الزائرين إلي أكثر من 15 الف زائر من جنسيات مختلفة.

ويهدف المعرض إلى خلق فرص تصديرية للشركات والمصانع المشاركة في المعرض من خلال برنامج تنسيق الأعمال المسبقة التجهيز حيث يستضيف المعرض عدد كبير من المشترين و المستوردين من دول أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط لمقابلة العارضين والتعرف على منتجاتهم وعقد الصفقات التجارية معهم مما يتيح الفرصة أمام العارضين للتواجد والانتشار في أسواق أفريقيا والدول العربية.

وقال المهندس أشرف إمام مدير المعرض إن التجمع الكبير الذي يتيحه معرض ايجي بيوتي يساعد علي فتح قنوات تجارية و تصديرية وكذلك ابرام الصفقات بين الشركات العارضة والزائرين من التجار والموردين والوكلاء والموزعين، خاصة ان " ايجي بيوتي اكسبو" فرض نفسه بقوة علي خريطة المعارض المتخصصة في هذا المجال، وأصبح المنصة المثالية والوحيدة في مصر وأفريقيا التي تجمع أهم الشركات والمصانع الكبرى في قطاع التجميل والعطور ومواد التعبئة والتغليف.

يقام معرض إيجي بيوتي اكسبو بالتزامن مع معرض إيجي كلين اكسبو المتخصص في المنظفات والكيماويات والمواد الخام والذي يستهدف كبار التجار والموزعين والوكلاء والمستوردين في هذا القطاع.