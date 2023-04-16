التضامن تعلن عن المبادرات المجتمعية المتميزة لمتطوعي شبكة "داعم"

أعلن برنامج "فرصة للتمكين الاقتصادى" الذي أطلقته وزارة التضامن الاجتماعي منذ ثلاثة أعوام عن أسماء المبادرات المجتمعية المتميزة لمتطوعي شبكة التمكين الاقتصادي "داعم" التي حصدت المراكز الثمانية المتقدمة فى تقييم مبادرات الشبكة، والذي جاء في إطار أساليب دعم متطوعي الشبكة وتحفيزهم على العمل.

وقد تم اختيار المبادرات الفائزة طبقاً لعدة معايير من أهمها الفعالية والإبداع والابتكار وتحقيق أثر ملموس في التمكين الاقتصادي للمستهدفين.

شهد الفعالية أيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون مؤسسات المجتمع الأهلي، ومدير برنامج فرصة، واللواء محسن النعماني رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الحياة، والمهندس أحمد موسي المدير التنفيذي لمؤسسة صناع الحياة وفريق عمل برنامج فرصة.

وأعرب أيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون مؤسسات المجتمع الأهلي عن سعادته بهذه المبادرات التي تتميز بنجاحها في تحقيق أثر ملموس في تمكين الأسر اقتصاديا، وذلك فى إطار التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني وتنفيذ رؤية وأهداف الوزارة.

وأشار مدير برنامج فرصة إلى أن إطلاق شبكة متطوعي التمكين الاقتصادي "داعم" جاء في إطار بروتوكول شراكة بين برنامج فرصة التابع لوزارة التضامن الاجتماعي ومؤسسة صناع الحياة، للعمل على مستوى 8 محافظات وهى الأقصر – سوهاج – أسيوط – المنيا – بني سويف – الفيوم – القليوبية – الشرقية بهدف استثمار طاقات الشباب في التطوع لتقديم الدعم والإرشاد للأسر المستفيدة من برنامج فرصة، وقد تضمن البروتوكول نشاط المبادرات المجتمعية، والذي يهدف إلي خلق مساحة للمتطوعين لإطلاق أفكارهم الإبداعية وإيجاد حلول بسيطة في تمكين الأسر الأكثر فقراً اقتصاديًا.

وأضاف مدير البرنامج أن ما قدمه المتطوعون من أنشطة للمبادرات المجتمعية وتقديم حلول ابتكارية هو النموذج الأهم في الوقت الراهن، خاصة أنها مبادرات تميزت بكونها صفرية التكلفة، وقد تم تدريب المتطوعين وتوجيههم لتنفيذ تلك المبادرات، موضحا أنه تم تنفيذ 21 مبادرة من خلال الشبكة تم تقييمها واعتماد 8 مبادرات هى الأكثر فعالية في تمكين الفئات الأكثر فقراً اقتصاديا ودعما للمبادرات المتميزة فى استكمال أهدافها وتحقيق استدامتها، وسيقدم برنامج فرصة دعمًا ماديا يتراوح بين 7 و14 ألف جنيه.

وأعرب اللواء محسن النعماني رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الحياة عن سعادته لنجاح تجربة التطوع في مجال حديث العهد وهو متطوعو التمكين الاقتصادي وأن المؤسسة لا تدخر جهداً للاستثمار في الشباب.

هذا وحصدت المبادرات التالية المراكز الفائزة وهى مبادرة "تيسير" وتستهدف تمكين سيدات الريف من تسويق منتجاتهم المنزلية ، ومبادرة "مسارك" لتوظيف الحاصلين على دبلومات فنية (صناعة وتجارة وزراعة) ،ومبادرة "أثر صناعة" وتهدف إلى تعليم السيدات مهارة (الإكسسوارات - الكروشيه - التطريز) ، ومبادرة "تكية" وتهدف إلي تعليم السيدات صناعة (الكروشيه - النول -التطريز) ، ومبادرة "دايماً في ظهرك" لتسويق مشروعات رواد الأعمال لزيادة دخلهم ،ومبادرة "Future youth" وتهدف إلى تدريب الشباب من أجل التوظيف في الوظائف الشاغرة ، ومبادرة "فيد واستفيد" تحويل قرية كفر الشاويش وحدة انتاج لصناعة الفخار ، ومبادرة "تعديل مسار" لتعليم السيدات مهارة (الإكسسوارات - الكروشيه - التطريز).