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الأحد 16 أبريل 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

اتحاد الصناعات: تشكيل المجلس الأعلى للاستثمار أهم خطوات جذب رؤوس الأموال

الدكتور محمد سعد
الدكتور محمد سعد الدين
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أشاد الدكتور محمد سعد الدين، نائب رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين ورئيس لجنة الطاقة باتحاد الصناعات ، بقرار رئيس الجمهورية بتشكيل المجلس الأعلى للاستثمار ونظام عمله، وكذلك قرار تشكيل وتنظيم المجلس الأعلى للتصدير.

وأوضح سعد الدين، في تصريحات صحفية اليوم ، أن المجلس الأعلى للإستثمار يعد خطوة هامة للغاية في طريق تحسين مناخ الاستثمار في مصر وإجراء مزيد من الإصلاحات التشريعية للوضع الإقتصادى في ظل التحديات العالمية، مشيرا بأن رئاسة القيادة السياسية لهذا المجلس يعطى رسالة طمئنة عالية للمستثمرين ويساهم في جذب رؤوس الأموال الخارجية للاقتصاد المصرى.

وطالب نائب رئيس الإتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين بضرورة سرعة أن يستفيد الاقتصاد المصرى والصناعة الوطنية من الإصلاحات الكبيرة ومشروعات البنية التحتية التي أنجزتها مصر خلال الأعوام الأخيرة  في ضخ مزيد من رؤوس الأموال للإستفادة القصوى منها في زيادة عجلة الإنتاج المحلى وزياد الصادرات.

على صعيد متصل قال الدكتور محمد سعد الدين بأن الاقتصاد المصرى يحتاج على وجه السرعة إلى هيئة مستقلة لرعاية المستثمرين تتمثل عن هيكل إدارى مستقل يتمتع بنفوذ وسلطات غير محدودة في الإشراف على المناطق الصناعية لتنفيذ هدف الدولة في إحداث نقلة صناعية واقتصادية وفى وقت قياسى وتقديم حلول غير تقليدية تمنح قٌبلة الحياة للصناعة والإنتاج وإنهاء كافة الإجراءات والتراخيص للمصانع خلال 24 ساعة.

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