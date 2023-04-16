عرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الأحد، تقريراًحول ردود الأفعال الدولية على تطورات الأوضاع بالسودان.

حيث أعرب الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن قلق مصر البالغ من التطورات بالسودان، مؤكدًا خطورة التداعيات السلبية للتطورات على السودان، ويطالب الأطراف بتغليب لغة الحوار.

كما أعربت السعودية عن بالغ القلق جراء حالة التصعيد، داعية القيادات السياسية لتغليب الحوار.

وذكرت الجامعة العربية أننا قلقون إزاء القتال بالسودان، ونشجب اللجوء للسلاح والاقتتال.

وقال البرلمان العربي إننا قلقون إزاء التطورات الجارية، وندعو كل الأطراف لضبط النفس.

وذكرت واشنطن أن بعض الأطراف تحاول عرقلة التقدم بالسودان.

سفارة أمريكا: تصاعد التوتر أمر في غاية الخطورة.

و دعى المبعوث الأممي بالسودان إلى وقف فوري للقتال.