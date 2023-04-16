محلل سياسي: الوضع كارثي في السودان والحل السلمي أصبح "أمنية"

قال الكاتب والمحلل السياسي السوداني، عبود الخليفة، إن الوضع كارثي في السودان والحل السلمي أصبح أمنية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع فضائية «القاهرة الإخبارية»، اليوم الأحد ، أن أكثر المتشائمين لم يكن ليتوقع أن تصل الأمور في السودان إلى هذا الحد، فما يحدث مستوى كارثي من القتال وسط العاصمة ووسط ملايين الآمنين، وفي تقديري أن كل الإرهاصات والخلافات المتزايدة لم نكن نتوقع أن تصل إلى هذا الحد.

وتابع: «الدانات تضرب في وسط العاصمة والأمور مضت إلى مستوى سيئ للغاية، وهناك كثير من الجهات المستفيدة، مؤكدا أن القتال الآن وسط المواطنين والمدنيين، وأي حديث لن يتم إلا بعد وقف إطلاق النار».

وأكد أن السودانيين يعولون كثيرا على تدخل قيادات على المستوى العربي، خاصة في مصر والسعودية لأن كلمتهم مسموعة بين طرفي القتال، ويمكن من خلالها تهدئة الأمور قليلا.

وأوضح: «لابد من تحرك عربي سريع وعاجل من قيادات لهم تأثيرهم ووجودهم واحترامهم وتقديرهم من الأطراف المختلفة».