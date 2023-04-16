الخارجية البريطانية تدعو لوقف الأعمال العدائية في السودان

أصدرت وزارة الخارجية البريطانية، اليوم الأحد، بيانًا بشأن الأوضاع والأحداث التي يشهدها السودان حاليًا.

ودعت الخارجية البريطانية إلى وقف الأعمال العدائية في السودان.

وقالت الخارجية في بيان نقلته فضائية «القاهرة الإخبارية»، إنه «يجب وقف الأعمال العدائية في السودان فورًا، كما يجب على القادة السودانيين خفض التصعيد وتفادي سفك المزيد من الدماء».

وأضافت الخارجية البريطانية: «كما تدعو المملكة المتحدة القيادة السودانية للعودة إلى الحوار».

وأوضحت أن المملكة المتحدة تقف متضامنة مع الشعب السوداني في مطالباته بأن ينعم بمستقبل سلمي وديمقراطي، ويجب ألا يدفع مدنيون أبرياء أرواحهم ثمنًا لمستقبلهم بسبب هذا العنف.