بسام راضي ينقل رسالة تهنئة من الرئيس للجالية المصرية القبطية بإيطاليا

نقل السفير بسام راضي، سفير مصر لدى دولة إيطاليا، رسالة التهنئة من الرئيس السيسي للجالية المصرية القبطية بايطاليا بمناسبة عيد القيامة المجيد، وذلك اثناء حضوره قداس الاحتفال يرافقه جميع أعضاء السفارة المصرية بمقر الكنيسة القبطية بروما، وذلك بحضور الأنبا برنابا أسقف تورينو وقد جاءت تهنئة الرئيس كما يلى:

"الإخوة والأخوات أبناء مصر الأقباط بالخارج يطيب لي أن أبعث إليكم بخالص التهاني القلبية وأصدق التمنيات بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة المجيد، داعياً الله تعالى أن يجعله عيداً سعيداً مباركاً، وأن يعيده عليكم وأنتم تنعمون بموفور الصحة والسعادة. أتمنى لكم النجاح والتوفيق لمصرنا الحبيبة وشعبها العظيم المزيد من التنمية والرخاء.

مع أطيب تمنياتي ،،، وكل عام وأنتم بخير".

عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية

وهنأ الرئيس عبدالفتاح السيسى أقباط مصر بالخارج بمناسبة عيد القيامة المجيد فى برقية تهنئة بهذه المناسبة نقلتها سفارات وقنصليات مصر بالخارج ، عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعى: "الأخوة والأخوات أبناء مصر الأقباط بالخارج".

وقال الرئيس السيسى: "يطيب لى أن أبعث إليكم بخالص التهاني القلبية وأصدق التمنيات بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة المجيد، داعيًا الله تعالى أن يجعله عيدًا سعيدًا مباركًا وأن يعيده عليكم وأنتم تنعمون بموفور الصحة والسعادة.. أتمنى لكم النجاح والتوفيق، ولمصرنا الحبيبة وشعبها العظيم المزيد من التنمية والرخاء.. مع أطيب تمنياتي،،، وكل عام وأنتم بخير".

