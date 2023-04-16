شكري يطلع بوريل على جهود مصر لوقف العنف الدائر بالسودان

أفادت فضائية اكسترا نيوز، اليوم الاحد، خبراً يؤكد تلقي وزير الخارجية سامح شكري أتصالاً من جوزيب بوريل الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشئون الخارجية للتشاور والتنسيق بشأن التطورات الجارية في السودان.

وأوضح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي بأسم وزارة الخارجية ، أن وزير الخارجية حرص على أطلاع المسئول الأوروبي على الجهود التي تبذلها مصر منذ بداية إندلاع الأزمة لوقف العنف الدائر، ودعوة جميع الأطراف لضبط النفس و وضع حداً للمواجهات المسلحة حقناً للدماء ، وحفاظا على مقدرات الشعب السوداني الشقيق.

من جانبه أكد جوزيب جوريل خلال الأتصال على دعم الأتحاد الأوروبي لمصر في هذه الجهود ، والحرص على التنسيق مع مصر خلال الفترة القادمة للعمل على وقف العمليات العسكرية الجارية في السودان ، ولتجنب المزيد من التدهور في الأوضاع الأمنية.