رويترز: شركة MTN تعلن إيقاف خدمات الإنترنت بالسودان بناء على طلب هيئة الاتصالات

قال مسئولون بشركة MTN لخدمات الاتصالات بالسودان، لشبكة رويترز للأنباء البريطانية، إنها أوقفت خدمات الإنترنت في البلاد بناءً على طلب هيئة الاتصالات في البلاد.

ومجموعة إم تي إن للاتصالات المحمولة Mobile Telephone Network Group هي شركة اتصالات متعددة الجنسيات تأسست في جنوب أفريقيا عام 1994، وتقدم الشركة خدمة الاتصالات الهاتفية والمحمولة في العديد من دول أفريقيا والشرق الأوسط.

وتجددت الاشتباكات اليوم الاحد وتصاعدت وتيرتها في محيط مقر القيادة العامة للجيش السوداني وفي مناطق عدة في الخرطوم ومناطق متفرقة من البلاد، وفق ما أعلن الجيش وقوات الدعم السريع، فيما ارتفعت حصيلة الضحايا من المدنيين إلى 56 قتيلا مدنيا ونحو 600 جريح، عدا الضحايا من الجانبين المتقاتلين.

بالإضافة إلى ذلك، أعلن الجيش السوداني سيطرته على 7 قواعدَ للدعم السريع ونفى تعرض مقر القيادة العامة للحصار، بينما نفت قيادة قوات الدعم السريع مقتل قائداها بشمال وغرب دارفور، وأكدت أنهما في أتم الصحة والجاهزية ويشرفان بنفسهما على المعارك في منطقتي الفاشر والجنينة.

في الأثناء، حذرت نقابة الأطباء من نقص الكوادر الطبية في السودان مع ارتفاع أعداد الإصابات ودعت منظمات الإغاثة لتوفير المساعدات.

وأفادت مصادرُ سودانية أن عمليات كر وفر تجري بين الجيش والدعم السريع في الخرطوم.