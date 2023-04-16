ضبط 2 طن و500 كيلو سماد يوريا مدعم بالشرقية قبل تهريبها للسوق السوداء

شنت إدارة تموين ههيا اليوم الأحد برئاسة محمد اﻷلفي مدير الإدارة حملة تفتيشية على اﻷنشطة التموينية والتجارية بدائرة الإدارة وتمكنت الحملة أثناء مرورها أمام قرية التل اﻷحمر مركز ههيا من ضبط سيارة ربع نقل بيضاء قادمة من مركز أبوكبير محملة بكمية من سماد اليوريا ( الكيماوي ) الخاص بوزارة الزراعة والمحظور التداول باﻷسواق مقدارها 50 شيكارة زنة الشيكارة الواحدة 50 كيلوجرام ، بإجمالي كمية مقدارها 2 طن ونصف ، وتحرر المحضر رقم 5320 جنح ههيا ، وتم التحفظ علي المضبوطات علي ذمة المحضر واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

من جانبه كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية فايزة عبد الرحمن وكيل وزارة التموين بإحكام الرقابة والسيطرة على الأنشطة التجارية لضبط حركة البيع والشراء والتأكد من إلتزام أصحاب الأنشطة التجارية بالأسعار المحددة ومراجعة التراخيص القانونية للمنشآت والمرور علي التجار التموينين ومشروع جمعيتي للتأكد من وصول الدعم لمستحقيه وتطبيق القانون على غير الملتزمين.