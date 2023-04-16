المطران شيحان يترأس صلاة قدّاس عيد الفصح

ترأس مساء أمس ، المطران جورج شيحان رئيس أساقفة ابرشية القاهرة المارونية لمصر والسودان، والرئيس الأعلى للمؤسسات المارونية في مصر، والزائر الرسولي على شمال إفريقيا، القداس الأحتفالي لعيد الفصح المجيد (القيامة) من كاتدرائية مار يوسف المارونية بحي الظاهر بالقاهرة. شاركه في صلاة القداس كلا من: الخوري نادر جورج، والخوري نبيل هب الريح، والخوري جو طيره، كما قدمت جوقة القديس يوسف المارونية باقة من ترانيم القيامة بقيادة الخوري جورج خطّار.

حضر صلاة القداس اللواء عبد المجيد سعيد، مندوبا عن الرئيس عبد الفتاح السيسي لنقل تهنئته بالعيد، و العميد مصطفى نجا، مندوبا عن اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، و السفير علي الحلبي، سفير دولة لبنان بالقاهرة، و القنصل أبراهيم شرارة قنصل لبنان بالقاهرة.

كما شارك بالحضور حسام رافت عضو الهيئة العليا لحزب المصريين الأحرار، والكاتب الصحفى مايكل عادل مساعد مدير المركز الإعلامي للحزب، نيابة عن الدكتور عصام خليل رئيس الحزب للتهنئة بالعيد ونقل تهنئة رئيس الحزب وقياداته وأعضاءه.

وقال المطران شيحان في عظته:" إن حياة المسيح الرب هي حياتنا، حسبما وعد رسله يوم العشاء الأخير قائلا: إذا أحبني أحد حفظ كلامي فأحبه أبي ، ونأتي إليه فنجعل لنا مقاما (يو 14). فعلى المسيحي إذا أن يعيش حسب حياة المسيح الرب، معتنقا عواطف المسيح بطريقة تمكنه الهتاف مع القديس بولس الذي قال: لستُ أنا أحيا بعد ذلك إنما المسيح يحيا فيّ (غل 2) ".

وأختتم المطران عظته قائلا:"نصلي في هذا العيد لسلامة العالم أجمع، نصلي كي تتوقف الحروب والنزاعات في كل بقاع الأرض. نصلي من أجل وطننا مصر، ونصلي من أجل رئيسنا المحبوب فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفقه الله في مسيرته ومساعيه نحو البناء والتنمية".