ارتباك في الزمالك بعد حكم عزل مرتضى منصور من رئاسة النادي

سيطرت حالة من الارتباك داخل أروقة نادي الزمالك بعدما قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بقبول الدعوى المقامة من عبدالله جورج و3 آخرين، والتي طالبوا فيها بإلزام وزير الشباب والرياضة بزوال صفة مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك.

وأثار خبر عزل مرتضى حالة من القلق بين عمال النادي وبين لاعبى الفريق متسائلين عن مصير النادي خلال الفترة المقبلة، بعد الحكم، خاصة أن مرتضى لم يعد إلى منصبه إلا من فترة قصيرة ، بعد خروجه من الحبس لمدة شهر فى قضية سب محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي.

وتقدم عبد الله جورج عبده سعد بدعوى بمجلس الدولة ضد وزير الشباب والرياضة وآخرين، وحملت رقم 76/70456، ‏طالب فيها بوقف تنفيذ القرار السلبي بامتناع الجهة الإدارية عن إصدار قرارها بزوال عضوية المطعون ضده مرتضى أحمد محمد منصور كرئيس لمجلس إدارة نادي الزمالك.

وفي الدعوى الثانية المقامة من مصطفى سيد عبد الخالق والتي حملت رقم ٧٦/٧٠٤٥١، وطالب فيها وزارة الشباب والرياضة بعزل واستبعاد رئيس نادي الزمالك من مجلس الإدارة، بوقف تنفيذ القرار السلبي بامتناع الجهة الإدارية عن إصدار قرارها بزوال عضوية المطعون ضده مرتضى أحمد محمد منصور كرئيس لمجلس إدارة نادي الزمالك للألعاب الرياضية واستبعاده من مجلس الإدارة، مع ما يترتب على ذلك من آثار.