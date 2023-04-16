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الأحد 16 أبريل 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الهند تعلن مقتل أحد مواطنيها جراء الاشتباكات في السودان

السودان
السودان
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 أعلنت السلطات الهندية اليوم الأحد مقتل أحد مواطني البلاد في الاشتباكات التي نشبت في السودان أمس بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع. 
وأوضحت السفارة الهندية في السودان أن عاملا هنديا يدعى ألبرت أوجستين لقي مصرعه جراء  رصاصة طائشة خلال الاشتباكات، وذلك حسبما أوضحت شبكة "إن دي تي في" الهندية.
وتابعت السفارة أنها على تواصل مستمر مع أسرة المواطن والسلطات الطبية في السودان.

الهند السودان قوات الدعم السريع