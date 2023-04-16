الهند تعلن مقتل أحد مواطنيها جراء الاشتباكات في السودان

الأحد 16/أبريل/2023 - 11:50 ص

أعلنت السلطات الهندية اليوم الأحد مقتل أحد مواطني البلاد في الاشتباكات التي نشبت في السودان أمس بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع.

وأوضحت السفارة الهندية في السودان أن عاملا هنديا يدعى ألبرت أوجستين لقي مصرعه جراء رصاصة طائشة خلال الاشتباكات، وذلك حسبما أوضحت شبكة "إن دي تي في" الهندية.

وتابعت السفارة أنها على تواصل مستمر مع أسرة المواطن والسلطات الطبية في السودان.