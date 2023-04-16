أوسوريو يعيد ملف صفقات الزمالك الصيفية لنقطة "الصفر"

قرر مجلس ادارة نادي الزمالك وقف التحرك فى ملف الصفقات الصيفية الجديدة لحين وضوح الرؤية بشأن موقف الكولومبي أوسوريو المدير الفني الجديد للفريق من التدعيمات الجديدة التى يرغب فى دعم الفريق بها فى فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة .

وبعد أن كانت ادارة الزمالك قد بدأت فى التفاوص مع بعض اللاعبين للإنضمام الى صفوف الفريق الأبيض فى الصيف المقبل ، قررت ادارة النادي تأجيل الملف مؤقتا لحين معرفة متطلبات المدير الفني الجديد للفريق ، كما قررت منحه الفرصة الكاملة لتقييم كافة لاعبي الفريق لتحديد تدعيمات الصيف واللاعبين الراحلين .

وتسلم المدير الفني الكولومبي التقرير الخاص بالحالة الفنية والبدنية للاعبي القلعة البيضاء، ومن المنتظر أن يحسم أوسوريو، خلال الفترة المقبلة، أسماء اللاعبين الراحلين عن الفريق في نهاية الموسم الجاري.

وعلى صعيد متصل يصل المدرب الأسباني جوميز المدرب العام لنادي الزمالك للقاهرة خلال ساعات من أجل معاونه الكولومبي أوسوريو المدير الفني الجديد لنادي الزمالك فى مهمته الجديدة مع القلعة البيضاء .

ويتواصل أوسوريو بشكل دائم تليفونيا مع جوميز حتى يطلعه على كافة التفاصيل الخاصة بالفريق ، حتى عندما يحضر الى القاهرة ويبدأ مهمته يكون على دراية تامة بشئون الفريق .

ويستعد أوسوريو لقيادة أول مباراة رسمية له مع الزمالك أمام المقاولون العرب والمقرر اقامتها غدا الإثنين ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز .

استقر الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو مدرب الزمالك، على دخول الفريق في معسكر مغلق اليوم الأحد، وذلك استعدادا لموقعة المقاولون العرب المقبلة.

ويأتي المعسكر المغلق لفرض مزيد من التركيز على القائمة التي القائمة التي ستخوض المباراة المنتظرة والتي يدخلها الفارس الأبيض لحصد الثلاث نقاط ومواصلة الانتصارات التي حدثت في المباراتين الماضيتين بالدوري على حساب البنك الأهلي وحرس الحدود .