إلزام شركة عقارية بـ 11 مليون جنيه بسبب إخلالها التعاقدي في خدمات إعلانية

أصدرت محكمة جنوب الجيزة حكما قضائيا بإلزام أحدي الشركة العقارية بمبلغ قدره 11 مليون جنيه بسبب اخلالها التعاقدي في خدمات إعلانية.

وتضمنت الدعوي المقامة من المستشار هيثم عباس بصفته وكيلاً عن الشركة المتضرره بأن الشركة العقارية محل الاتهام كان لديها مشروع واتفقت مع الشركة المتضرره بموجب عقد اتفاق على عمل الدعاية للمشروع بمقابل مادى نظير الدعاية بمبلغ ١٥ مليون جنيه.

واضافت الدعوي بانه واثناء التنفيذ تم عمل مبيعات من خلال الشركة و تقاضت تلك الشركة أموال بمثابة تسويق بخلاف اصل العقد وعند المطالبة بمبلغ ١٥ مليون جنية ادعت الشركة مالكة المشروع انها سددت وقدمت المبالغ المسددة مقابل التسويق للتهرب من اصل عقد الخدمات الإعلانية.

وبتداول القضية قضت المحكمة بالزام الشركة بالمبالغ المطالب بها وقدرة ١١مليون وخمسمائة ألف بعد إقرار الشركة المعلنة بتقاضيها ثلاثة مليون وخمسمائة ألف من مبلغ عقد الخدمات الإعلانية.