الجيش السوداني: نضع المرحلة الختامية في المعركة الوطنية ضد ميليشيا الدعم السريع

قال العقيد نبيل عبدالله، المتحدث باسم الجيش السوداني، إن ما يجري الآن في السودان هو وضع اللمسات الأخيرة والتعامل مع الجيوب المتبقية من ميليشيا الدعم السريع التي تمردت على الدولة والقوات المسلحة، ويفرض الجيش الآن سيطرته الكاملة على العاصمة القومية وترابنا الوطني.

وأضاف «عبدالله» في مداخلة على فضائية «القاهرة الإخبارية»، اليوم الاحد، أنه منذ ليلة أمس وحتى صباح اليوم، تحوّلت هذه الميليشيا إلى فلول هاربة تولي الأدبار وتترك معداتها وسياراتها وأسلحتها التي كانت تتباها بها دومًا، ونحن الآن نحتكم ونضع المرحلة الختامية لمعركة الكرامة الوطنية وتخليص السودان من «مجزر عسكري شاذ» ظهر على السطح منذ عام 2019 وأزعجنا كثيرًا.

وأشار متحدث الجيش السوداني إلى أن القوات المسلحة السودانية الآن في كامل السيطرة، وستحسم معركتها بكل مهنية، لافتًا إلى أن هناك بعض الجيوب ما زال يتم التعامل معها وبنهاية اليوم أو غدًا، سيتم تخليص الشعب السوداني من هذه الميليشيا الانتهازية والحالة العسكرية الشاذة.

ونفى المتحدث باسم الجيش السوداني، مزاعم الميليشيات حول انضمام بعض قيادات الجيش لها، مؤكدًا أنها كذبة أطلقوها، وما حدث هو العكس تمامًا، ومنذ أمس يستقبل الجيش مجموعات وأفراد من قوات الدعم السريع يأتون ويعودون إلى القوات المسلحة ويبلغ عددهم الآن العشرات في كل المواقع.