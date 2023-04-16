رئيس حركة تحرير السودان: سنحتفل بالنصر على ميليشيا الدعم السريع خلال ساعات

هنأ مصطفى تمبور، رئيس حركة تحرير السودان، الشعب السوداني بمناسبة الانتصارات الكبيرة التي حققتها القوات المسلحة السودانية في مواجهة ميليشيا الدعم السريع المتسلطة التي خرجت عن أمرة الدولة، وتخوض حربًا لتدمير السودان.

وقال «تمبور» في مداخلة على فضائية «القاهرة الإخبارية»، اليوم الأحد، إن الاشتباكات بدأت أمس صباحًا واستمرت حتى ساعات متأخرة من الليل، واليوم الأحد تم تجديد المواجهات، وهناك ضربات جوية نوعية لمواقع استراتيجية تسيطر عليها ميليشيا الدعم السريع لفترات كبيرة جدًا.

وأضاف أن هناك تقدمًا ميدانيًا كبيرًا لقوات الجيش، والمعركة شبه محسومة بنسبة 90% لصالح القوات المسلحة السودانية، ويتم تمشيط منطقة الخرطوم الآن من جانب الجيش السوداني، الذي سيطر على أغلب المواقع الاستراتيجية، منها القيادة العامة، ومطار الخرطوم الدولي، وكل المرافق الاستراتيجية للدولة داخل الخرطوم، وهي الآن تتعقب فلول ميليشيا الدعم السريع الهاربة من ميدان المعركة والمتجهة إلى خارج ولاية الخرطوم.

وأوضح أن هناك رصدًا دقيقًا لهروب أعداد كبيرة من قيادات ميليشيا الدعم السريع، تاركة وراءها مركباتها، وعتادها الحربي، وما يحدث يؤكد أن الدعم السريع ذهب بغير رجعة، وأن الساعات القليلة المقبلة سيتم الاحتفال بنصر القوات المسلحة السودانية على هذه الميليشيات المتسلطة التي كانت تقتل وتسرق كل ثروات البلاد.