مدرب الزمالك الأسباني يصل القاهرة خلال ساعات لمعاونة أوسوريو

يصل المدرب الأسباني جوميز المدرب العام لنادي الزمالك للقاهرة خلال ساعات من أجل معاونه الكولومبي أوسوريو المدير الفني الجديد لنادي الزمالك فى مهمته الجديدة مع القلعة البيضاء .

ويتواصل أوسوريو بشكل دائم تلفونيا مع جوميز حتى يطلعه على كافة التفاصيل الخاصة بالفريق ، حتى عندما يحضر الى القاهرة ويبدأ مهمته يكون على دراية تامة بشئون الفريق .

ويستعد أوسوريو لقيادة أول مباراة رسمية له مع الزمالك أمام المقاولون العرب والمقرر اقامتها غدا الإثنين ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز .

استقر الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو مدرب الزمالك، على دخول الفريق في معسكر مغلق اليوم الأحد، وذلك استعدادا لموقعة المقاولون العرب المقبلة.

ويأتي المعسكر المغلق لفرض مزيد من التركيز على القائمة التي القائمة التي ستخوض المباراة المنتظرة والتي يدخلها الفارس الأبيض لحصد الثلاث نقاط ومواصلة الانتصارات التي حدثت في المباراتين الماضيتين بالدوري على حساب البنك الأهلي وحرس الحدود .