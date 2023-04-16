محافظ المنوفية يعقد لقاءه اليومي بالمواطنين ويفحص الشكاوى

وجه اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية إدارة المجالس بإصدار قرار تخصيص لبناء مدرسة تعليم أساسي بناحية عزبة الإصلاح بأبو عوالى التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون استجابة لمطالب أهالى القرية وذلك بعد استيفاء موافقات الزراعة والجهات المختصة ، كما كلف المحافظ إدارة العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية بفحص شكوى عدد من سكان إحدى العمارات السكنية بقويسنا يتضررون من فتح مستشفي لعلاج الإدمان والصحة النفسية بالعمارة بالمخالفة للقانون ، والعرض عليه لاتخاذ اللازم فورا وفقا للوائح والقوانين .

جاء ذلك خلال لقاء محافظ المنوفية اليومي بعدد من المواطنين من أبناء المحافظة بمكتبه بالديوان العام للتعرف علي شكواهم وتلبية مطالبهم في ضوء اللوائح والقوانين المنظمة لذلك وبالتنسيق مع كافة الجهات المعنية بشتي قطاعات الخدمات .

كما تضمن اللقاء شكوى مواطنة بناحية كفر الشيخ طعيمة ببركة السبع يتضرر من تعنت إدارة أملاك الدولة بالقرية ضده ، وقد كلف المحافظ الإدارة العامة لأملاك الدولة بالديوان بفحص شكوى المواطن والعرض عليه لاتخاذ اللازم ، وفى لفتة إنسانية أمر المحافظ بصرف مساعدة مالية لمواطن بناحية قويسنا فقد قدميه إثر حادث قطار ويعول ثلاثة من الأبناء ووالدته وليس لديه مصدر دخل ثابت ، وذلك لمساعدته على تحمل أعباء المعيشة ومراعاة لظروفه الصحية والاجتماعية الصعبة.

يأتى ذلك في إطار حرص المحافظة على تقديم الدعم والرعاية للفئات الأكثر استحقاقا والأسر الأولى بالرعاية ، وقد أعرب المواطن عن سعادته بلقاء المحافظ وحرصه على التواصل المباشر معه وتقديم يد العون له ولأسرته .