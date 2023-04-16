ads
الأحد 16 أبريل 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الجيش السوداني يحرر قادة من سجون الدعم السريع.. فيديو

السودان
السودان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلن الجيش السوداني، اليوم الأحد، تحرير اللواء الصادق سيد والعميد عثمان عوض الله المحتجزين لدى قوات الدعم السريع منذ ٤ سنوات.


 ونشر حساب المخابرات العامة السودانية شريط فيديو لحظة تحرير القادة العسكريين.

وكان أعلن الجيش السوداني، اليوم الأحد، عدم صحة البيانات الواردة من جانب قوات الدعم السريع بالسيطرة على مقر القيادة العامة.

 وجاء في بيان صادر عن الجيش السوداني:

"لا صحة لادعاء الميليشيا المتمردة باستيلائها أو مجرد اقترابها من أي من مقرات القيادة العامة، وتعرض برج القوات البرية للحريق نتيجة لنيران الاشتباكات الصباحية وتمت السيطرة عليه ولم يصب أحد بأذى".

الجيش السوداني الدعم السريع الاشتباكات المخابرات العامة القادة العسكريين