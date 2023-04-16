الجيش السوداني يحرر قادة من سجون الدعم السريع.. فيديو

أعلن الجيش السوداني، اليوم الأحد، تحرير اللواء الصادق سيد والعميد عثمان عوض الله المحتجزين لدى قوات الدعم السريع منذ ٤ سنوات.



ونشر حساب المخابرات العامة السودانية شريط فيديو لحظة تحرير القادة العسكريين.

وكان أعلن الجيش السوداني، اليوم الأحد، عدم صحة البيانات الواردة من جانب قوات الدعم السريع بالسيطرة على مقر القيادة العامة.

وجاء في بيان صادر عن الجيش السوداني:

"لا صحة لادعاء الميليشيا المتمردة باستيلائها أو مجرد اقترابها من أي من مقرات القيادة العامة، وتعرض برج القوات البرية للحريق نتيجة لنيران الاشتباكات الصباحية وتمت السيطرة عليه ولم يصب أحد بأذى".