إقبال جماهيري وانتعاشة رياضية في مراكز شباب دمياط

نفذ مركز شباب الوسطاني التابع لإدارة كفر سعد ضمن خطه المركز ، مباريات دور الثمانية في الدورة الرمضانية في تنس الطاولة ، كما نظم المركز أيضاً بدورة كرة القدم بمركز شباب الوسطاني وسط حضور جماهيري كبير ، حيث أقيمت أول مباريات نصف النهائي بين فريقي بوخاريست و قرية النصر ، وكانت نتيجة المباراة فوز فريق بوخاريست وصعودها إلي نهائي البطولة .

ونفذ مركز شباب الدهايمة ، مسابقة أوائل الطلبة وعملت على ترسيخ الإنتماء والوعي بالمشروعات القومية لدى الطلاب على مستوى الجمهورية، مع تحفيز المتفوقين على التفوق .

جدير بالذكر أن الدورات الرمضانية الرياضيه تساهم في توسيع قاعدة المشاركة المحلية و تحث على ممارسة الالعاب الرياضية للشباب والنشئ وتساهم في تكوين جيل رياضي يتحلى بالخلق القويم والسلوك المستقيم، وصقل طاقات ومواهب الطلائع ،يأتى ذلك برعاية دكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة و دكتورة منال عوض محافظ دمياط وتوجيهات دكتور وليد الشاذلي مدير عام المديرية.

ونفذ مركز شباب البراشية التابع لإدارة فارسكور ، احتفالية بيوم اليتيم وسط جمع كبير من الحضور المميز ويهدف الحفل إلي رفع الروح المعنوية ومشاركة الأيتام أفراحهم ، ومحاولة إدماجهم وجدانيا في المجتمع ومحاولة لتلبية بعض متطلباتهم .

كما نفذ مركز شباب الرحامنة احتفالا بيوم اليتيم بمقر المركز حضره لفيف من أعضاء المركز ، وذلك حسب خطة شهر أبريل للعام المالي 2023/2022.

يذكر أن يوم اليتيم يتم الاحتفال به علي مستوى العالم، في أول جمعة من شهر أبريل كل عام ، تلك المناسبة التي تهدف لإدخال البهجة والسرور لقلوب الأيتام ،وللاستمتاع بأوقاتهم مع المواطنين الذين يأتون لزيارتهم ومشاركتهم فرحتهم .