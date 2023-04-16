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الأحد 16 أبريل 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

إقبال جماهيري وانتعاشة رياضية في مراكز شباب دمياط

دورات
دورات
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نفذ مركز شباب الوسطاني التابع لإدارة كفر سعد ضمن خطه المركز ، مباريات دور الثمانية في الدورة الرمضانية في تنس الطاولة ، كما نظم المركز أيضاً بدورة كرة القدم بمركز شباب الوسطاني وسط حضور جماهيري كبير ، حيث أقيمت أول مباريات نصف النهائي بين فريقي بوخاريست و قرية النصر ، وكانت نتيجة المباراة فوز فريق بوخاريست وصعودها إلي نهائي البطولة .

ونفذ مركز شباب الدهايمة ، مسابقة أوائل الطلبة وعملت على ترسيخ الإنتماء والوعي بالمشروعات القومية لدى الطلاب على مستوى الجمهورية، مع تحفيز المتفوقين على التفوق .

جدير بالذكر أن الدورات الرمضانية الرياضيه  تساهم في توسيع قاعدة المشاركة المحلية و تحث على ممارسة الالعاب الرياضية للشباب والنشئ وتساهم في تكوين جيل رياضي يتحلى بالخلق القويم والسلوك المستقيم، وصقل طاقات ومواهب الطلائع ،يأتى ذلك برعاية دكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة و دكتورة منال عوض محافظ دمياط وتوجيهات دكتور وليد الشاذلي مدير عام المديرية.
ونفذ  مركز شباب البراشية التابع لإدارة فارسكور ، احتفالية بيوم اليتيم وسط جمع كبير من الحضور المميز ويهدف الحفل إلي رفع الروح المعنوية  ومشاركة الأيتام أفراحهم  ، ومحاولة إدماجهم وجدانيا في المجتمع ومحاولة لتلبية بعض متطلباتهم .

كما نفذ مركز شباب الرحامنة احتفالا بيوم اليتيم بمقر المركز  حضره لفيف من أعضاء المركز ، وذلك حسب خطة شهر أبريل  للعام المالي 2023/2022.

يذكر أن يوم اليتيم  يتم الاحتفال به علي مستوى العالم، في أول جمعة من شهر أبريل كل عام ، تلك المناسبة التي تهدف لإدخال البهجة والسرور  لقلوب الأيتام ،وللاستمتاع بأوقاتهم مع المواطنين الذين يأتون  لزيارتهم ومشاركتهم فرحتهم .

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