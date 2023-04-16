رابطة الأندية تطالب الأهلي بسداد غرامة "سباب الجماهير" خلال أسبوعين

طالبت رابطة الأندية المصرية المحترفة أندية الأهلى والإسماعيلى والاتحاد السكندرى بسداد الغرامة المالية التي تم توقيعها عليهم وقدرها 20 ألف جنيه لكل نادٍ خلال أسبوعين من تاريخ توقيع العقوبة، وفى حال عدم السداد خلال هذه المهلة يتم مضاعفة الغرامة، أما فى حال السداد خلال شهر فسيتم نقل مباريات للفريق خارج الملعب لحين السداد.

وقررت رابطة الأندية المصرية المحترفة تغريم النادى الأهلى 20 ألف جنيه بسبب السباب الجماعى لجماهيره فى مباراة فاركو الأخيرة بالدوري، كما قررت الرابطة منع 3 آلاف مشجع من جماهير الأهلى من حضور مباراتين بسبب التعرض بالسباب لعناصر اللعبة وأندية.

وقررت رابطة الأندية المصرية المحترفة تغريم النادى الإسماعيلى 20 ألف جنيه بسبب السباب الجماعى لجماهيره فى مباراة إنبى الأخيرة بالدوري، كما قررت الرابطة منع عام 2012 منع ألف مشجع من جماهير الإسماعيلى من حضور مباراتين بسبب التعرض بالسباب لعناصر اللعبة وأندية.

ونفس الأمر بالنسبة لنادى الاتحاد السكندرى بتغريمه 20 ألف جنيه وحرمان 874 من جماهيره من حضور مباراتين.

وقررت الرابطة ايضا إيقاف عبدالظاهر السقا المدير الرياضى بفيوتشر مباراة واحدة وتغريمه 20 ألف جنيه للطرد وعدم الامتثال للقرار، فيما تم إيقاف عبدالباقى جمال مدرب غزل المحلة مباراتين وغرامة 10 آلاف جنيه لما بدر منه تجاه الحكم.