تجديد حبس المتهم بقتل صديقه في المرج

قرر قاضي المعارضات، تجديد حبس المتهم بقتل شاب في منطقة المرج بالقاهرة بسلاح أبيض «سكين»، 15 يومًا على ذمة التحقيقات على أن يراعي التجديد له في الميعاد المُحدد.

البداية عندما تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن القاهرة، إخطارًا من قسم شرطة المرج، يفيد بوقوع جريمة قتل في دائرة القسم، حيث قتل أحد الأشخاص على يد شاب بسبب خلافات مالية فيما بينهما مما أسفر عن تسديد 4 طعنات له بأنحاء متفرقة في الجسم بسلاح أبيض «سكين».

وانتقلت قوة أمنية من قسم شرطة المرج بعد تلقي البلاغ وتبين صحة الواقعة وأن هناك جثة ملقاة في الشارع وبه عدد 4 طعنات في الجسد بسبب خلافات مالية بينهما.

وبتقنين الإجراءات تم إعداد عدد من الأكمنة الثابتة والمتنقلة للقبض على المتهم الذي اعترف تفصيليًا بارتكاب الواقعة بسبب ما حدث من مشادة كلامية بينه وبين المجني عليه تطورت إلى مشاجرة استخدم فيها سلاح أبيض وسدد له طعنات أرداه قتيلًا.

تم تحرير المحضر اللازم وجري إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق والتي أمرت بحبسه.