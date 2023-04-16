محافظ القليوبية يشهد بدء موسم حصاد القمح في بنها 

أجرى، اليوم الأحد، عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية جولة تفقدية لأحد مزارع القمح بقرية منشأة بنها التابعة لمركز ومدينة بنها في اطار جهود المحافظة لاستقبال موسم حصاد القمح.

والتقى المحافظ بالمزارعين والفلاحين بتلك القرى وتحدث إليهم مطالبا بالتعاون مع أجهزة الدولة خلال فترة موسم حصاد القمح حفاظا على أمن مصر الغذائي وتوريد محصول القمح في موعده مؤكدا أن المحافظة اتخذت كافة الإجراءات والتيسيرات في عملية استقبال الأقماح وسيتم صرف المستحقات خلال 48 ساعة كحد أقصى.

يذكر أن المساحة المنزرعة بالقمح لمركز بنها بلغت 11113 فدان، وجرى حصاد 20 فدان منهم في حين تبلغ المساحة المنزرعة قمح بمدينة كفر شكر بلغت 1776 وجرى حصاد 8 افدنة وتبلغ المساحة المنزرعة لمدينة طوخ 10582 فدان وجرى حصاد 15 فدان كما تبلغ المساحة المنزرعة لمدينة قليوب 4894 فدان وجرى حصاد 10 أفدنة وتبلغ المساحة المنزرعة بمدينة القناطر الخيرية 3031 فدان وجرى حصاد 12 فدان وتبلغ المساحة المنزرعة لمدينة شبين القناطر 7581 فدان وجرى حصاد 10 أفدنة وتبلغ المساحة المنزرعة بالقمح لمدينة الخانكة 1864 فدان وجرى حصاد 8 فدان وبذلك تبلغ المساحة المنزرعة للقمح على مستوى المحافظة 40841 فدان تم حصاد 83 فدان منهم.

كما تابع الهجان خلال الجولة استعدادات الصوامع لاستقبال موسم القمح وقام بتفقد صومعة بنها وأكد المحافظ للمسئولين من الزراعة والتموين أن موسم حصاد وتوريد القمح هذا العام يحتاج إلى تضافر جميع الجهود لإحكام السيطرة والرقابة على أعمال التوريد للصوامع والشون المخصصة لإستقبال القمح وذلك لإستلام أكبر كمية حفاظاً على مكتسبات الدولة والأمن الغذائي لها، مشدداً على ضرورة إتباع كافة إجراءات السلامة في نقل وتخزين القمح.

وشدد المحافظ على رؤساء المدن والأحياء بمراجعة كشافات أعمدة الإنارة المحيطة بصوامع الغلال للتأكد من جاهزيتها وإنارتها ليلاً لتسهيل عملية تسليم وإستلام الأقماح.

وأكد الهجان أهمية تلك الصوامع للحفاظ على محصول القمح وكذلك إنتاج رغيف خبز مدعم للمواطن بصورة جيدة مشيرًا إلى متابعته المستمرة من خلال الجولات الميدانية لمختلف الصوامع والمطاحن الموجودة بالمحافظة للوقوف على سير العمل والاطمئنان على توفر الاقماح وانتظام أعمال توريدها خلال فترة توريد الاقماح واستلامها من المزارعين وتذليل كافة العقبات وتقديم كافة سبل الدعم.

وأشار الهجان إلى إنه تم الانتهاء من كافة الاستعدادات وتجهيز الشون والصوامع والهناجر ومراكز التجميع" بمراكز ومدن المحافظة لإستلام محصول القمح من المزارعين والموردين خلال موسم الحصاد وتوريد القمح المحلي حتي نهاية أغسطس بمختلف قرى ومراكز المحافظة.

جولة المحافظ

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