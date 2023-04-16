تصدير 30 الف طن فوسفات من ميناء سفاجا

اعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 9 سفن وتم تداول 37000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 735 شاحنة و 28 سيارة حيث شملت حركة الواردات 3000 طن بضائع ، 400 شاحنة و25 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 34000 طن بضائع ، 335 شاحنة و3 سيارة .

وتغادر ميناء سفاجا اليوم السفينة Bos Angel وعلى متنها 30 ألف طن فوسفات متجهة الى الهند والسفينتين امل ودليلة بينما استقبل الميناء بالأمس السفينتين الحرية وبوسيدون اكسبريس ، كما تم تداول 2400 طن بضائع و357 شاحنة بميناء نويبع حيث يشهد الميناء منذ الأمس رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) لثلاث سفن وهى ايلة وبريدج وسينا .

وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1247 راكب بموانيها .

الاحد 16 ابريل 2023