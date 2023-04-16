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الأحد 16 أبريل 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

التصريح بدفن جثة شاب لقي مصرعه في حادث سير بالشرقية

جثة ارشيفيه
جثة ارشيفيه
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قررت نيابة بلبيس اليوم الأحد التصريح بدفن جثة شاب لقي مصرعه في حادث سير بسيارة نقل أمام قرية العدلية.

وكان اللواء محمد صلاح مدير امن الشرقية قد تلقي إخطارا من مأمور مركز شرطة بلبيس يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم أمام قرية العدلية بدائرة المركز.

وتبين من التحريات الأولية اصطدام سيارة نقل بثلاثة شباب ما أسفر عن مصرع أحدهم وإصابة الاثنين الآخرين.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى بلبيس المركزي لتلقي الإسعافات اللازمة والتحفظ على جثة المتوفى في ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

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