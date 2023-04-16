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الأحد 16 أبريل 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

"التعاون الإسلامي" ترحب ببدء عملية تبادل الأسرى في اليمن

منظمة التعاون الإسلامي
منظمة التعاون الإسلامي
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 أعربت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي عن ترحيبها ببدء عملية تبادل الأسرى بين الحكومة اليمنية والحوثيين.

 وأشاد الأمين العام للمنظمة حسين إبراهيم طه - في بيان، أوردته وكالة الأنباء السعودية، اليوم الأحد – بهذه  العملية الإنسانية المهمة، التي تجرى في هذه الأيام من شهر رمضان، والتي من شأنها بعث الأمل في نفوس الأسرى والمعتقلين العائدين وأهاليهم خاصة والشعب اليمني عامة.
كما نوه الأمين العام بجهود المبعوث الأممي الخاص هانس جروندنبرج، واللجنة الدولية للصليب الأحمر في هذه العملية، مثمنا مساعي الوساطة التي بذلتها المملكة العربية السعودية وسلطة عمان، وأعرب عن أمله في أن تساهم عملية تبادل الأسرى والمعتقلين في إعطاء دفعة جديدة لجهود السلام في اليمن.

الحوثيين منظمة التعاون الإسلامي اليمن