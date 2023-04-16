"التعاون الإسلامي" ترحب ببدء عملية تبادل الأسرى في اليمن

الأحد 16/أبريل/2023 - 10:18 ص

أعربت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي عن ترحيبها ببدء عملية تبادل الأسرى بين الحكومة اليمنية والحوثيين.

وأشاد الأمين العام للمنظمة حسين إبراهيم طه - في بيان، أوردته وكالة الأنباء السعودية، اليوم الأحد – بهذه العملية الإنسانية المهمة، التي تجرى في هذه الأيام من شهر رمضان، والتي من شأنها بعث الأمل في نفوس الأسرى والمعتقلين العائدين وأهاليهم خاصة والشعب اليمني عامة.

كما نوه الأمين العام بجهود المبعوث الأممي الخاص هانس جروندنبرج، واللجنة الدولية للصليب الأحمر في هذه العملية، مثمنا مساعي الوساطة التي بذلتها المملكة العربية السعودية وسلطة عمان، وأعرب عن أمله في أن تساهم عملية تبادل الأسرى والمعتقلين في إعطاء دفعة جديدة لجهود السلام في اليمن.