اتحاد الكرة يحذر الجماهير من السلوكيات الخارجة

أصدر اتحاد الكرة بيانا رسميا يحذر فيه من السلوكيات الخارجة لبعض الجماهير ، داعيا إلى ضرورة الالتزام بالروح الرياضية وضوابط التشجيع المثالي.

وثمن الاتحاد المصري لكرة القدم، في بيانه، الجهود الكبيرة التي بذلت خلال الفترة الماضية من أجل عودة الجماهير للمدرجات سواء في مباريات المنتخبات الوطنية أو الأندية والتي بدأت في التزايد في المناسبات الأخيرة، وهو ما كان له أطيب الأثر في مساندة الفرق المصرية في المواجهات المختلفة.



وشدد الاتحاد المصري لكرة القدم، على التصدي لأي محاولات من شأنها العودة مرة أخرى للوراء، من خلال السلوكيات الخارجة من بعض الجماهير ، موضحا: “هناك محادثات مستمرة بين مجلس إدارة الاتحاد ورابطة الأندية المصرية المحترفة لمواجهة هذه الظاهرة والحد من انتشارها في المدرجات والملاعب المصرية خلال الفترة المقبلة، من خلال تغليظ العقوبات علي أي سلوكيات خارج النص أو الأطر المتعارف عليها وفقا للوائح المنظمة للمسابقات المختلفة” .



وأهاب الاتحاد المصري لكرة القدم، بجماهير الكرة، بمساعدة الاتحاد ورابطة الأندية في جهودهما لزيادة أعداد الجماهير في المدرجات من خلال الالتزام بالروح الرياضية وضوابط التشجيع المثالي.