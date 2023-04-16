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الأحد 16 أبريل 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

اتحاد الكرة يستعجل كاف لتحديد موعد مباراة مصر وغينيا

الكاف
الكاف
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طالب مجلس إدارة اتحاد الكرة الاتحاد الأفريقي "كاف" بتحديد موعد مباراة منتخب مصر مع غينيا فى التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2023 بكوت ديفوار من أجل تحديد موعد المباراة الودية التى سيخوضها الفراعنة خلال شهر يونيو المقبل، سواء قبل ملاقاة المنتخب الغيني أو بعدها.

وحدد الاتحاد الأفريقي الفترة من 12 إلى 20 يونيو المقبل موعداً للتوقف الدولي المقبل الذى يتخلله مباراة مصر وغينيا، إلا أنه لم يحدد موعد المباراة حتى الآن. 

ويدخل منتخب مصر مواجهة خارج الديار أمام غينيا ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا التي ستقام فى كوت ديفوار.

ويتصدر منتخب مصر المجموعة بتسع نقاط بفارق المواجهات المباشرة عن غينيا، فيما يحتل منتخب مالاوي المركز الثالث بثلاث نقاط وأخيرا إثيوبيا.

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