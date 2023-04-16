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الأحد 16 أبريل 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

إصابة 5 أشخاص إثر حادث انقلاب سيارة ملاكي أعلى صحراوي أطفيح

أرشيفيه
أرشيفيه
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أصيب 5 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ملاكي أعلى الطريق الصحراوى بدائرة مركز شرطة أطفيح جنوب محافظة الجيزة.
تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا بوقوع حادث مروري ووجود مصابين أعلى الطريق الصحراوي بدائرة مركز شرطة أطفيح جنوب المحافظة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة ملاكي اختلت عجلة القيادة بيد السائق مما تسبب في انحراف الطاره وانقلاب السيارة ونتج عن الحادث إصابة 5 أشخاص جرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

 وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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