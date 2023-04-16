المتحدث باسم الجيش السوداني: نفرض السيطرة الكاملة ونضع اللمسات الأخيرة الآن

قال المتحدث باسم الجيش السوداني العقيد "نبيل عبدالله"، إن القوات المسلحة الآن تضع اللمسات الأخيرة وتتعامل مع ميليشيا الدعم السريع التي تمردت على الدولة، ونحن الآن نسيطر تماما على الموقف العام للعمليات بالبلاد.

وأضاف أن الجيش السوداني يدير المواجهات بأنحاء البلاد بثبات وتركيز ، ونحن نختتم ونضع المرحلة الختامية لمعركة الكرامة الوطنية، وتخليص السودان من مظهر عسكري عدائي وشاذ قد ظهر عام 2019 ، وهناك بعض الجيوب المتمردة ما زلنا نتعامل معها، وبنهاية اليوم أو غدا، سوف نرفع راية النصر لشعبنا بأننا قد خلصناه من هذه الميليشيا الانتهازية.

ونفى العقيد “نبيل عبدالله“ انضمام قيادات من الجيش السوداني لميليشيا الدعم السريع، وقال: "ما حدث هو العكس، منذ الأمس ونحن نستقبل مجموعات وأفرادا من قوات الدعم السريع ينضمون إلى القوات المسلحة".