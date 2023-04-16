مقتل وإصابة 6 أشخاص في قصف أوكراني على دونيتسك

الأحد 16/أبريل/2023 - 09:48 ص

لقي مدني مصرعه وأصيب 5 آخرون بجروح نتيجة قصف القوات الأوكرانية لمنطقة كاتدرائية سباسو-بريوبراجينسكي في دونيتسك خلال قداس عيد الفصح.

وقالت مصادر محلية، حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الأحد - إنه خلال القصف، كان هناك عشرات الأشخاص في الكنيسة وبالقرب منها، مما تسبب في وفاة شخص وإصابة خمسة آخرين بجروح.

وأشارت المصادر الى أن القوات الأوكرانية أطلقت 20 صاروخا من أنظمة إطلاق صواريخ متعددة باتجاه منطقة فوروشيلوفسكي في دونيتسك مما تسبب في أضرار بمرافق البنية التحتية.

وقالت مصادر أمنية في المنطقة، إنه "قبيل وقت قصير من القصف، شوهدت مسيرات في المنطقة، كما كثفت القوات الأوكرانية في ليلة عيد الفصح استطلاعاتها الجوية في عدة في أحياء بالمدينة، وسط عمل الدفاعات الجوية الروسية".