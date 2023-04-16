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الأحد 16 أبريل 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

أسعار الدولار اليوم الأحد 16 أبريل 2023

الدولار الامريكي
الدولار الامريكي
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استقرت أسعار الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري خلال التعاملات الصباحية اليوم الأحد 16 أبريل 2023، وذلك على مستوى البنوك العاملة بالسوق المصرية. 
وسجل أعلى سعر للدولار مقابل الجنيه نحو 30.9 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.
وسجل متوسط سعر الدولار أمام الجنيه في أغلب بنوك القطاع الخاص والتي منها بنوك "المصري لتنمية الصادرات، كريدي أجريكول، بلوم، قناة السويس، المصرف العربي الدولي، التجاري الدولي CIB، المصرف العربي الدولي، قطر الوطني الأهلي QNB، الإسكندرية" نحو .30.85 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع
 وجاء ثاني أعلى سعر دولار مقابل الجنيه حوالي 30.87 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع في ميد بنك
سجل أقل سعر دولار مقابل الجنيه نحو 30.75 جنيه للشراء و 30.85 جنيه للبيع في بنوك “مصر و الأهلي المصري  والتنمية الصناعية”.

اسعار الدولار الدولار اليوم