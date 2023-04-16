شئون الحرمين: أكثر من 1.5 مليون مصل ومعتمر في المسجد الحرام أمس

الأحد 16/أبريل/2023 - 09:41 ص

أعلنت الرئاسة العامة لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوي، اليوم الأحد، أن عدد المصلين والمعتمرين في المسجد الحرام بلغ أمس مليونا ونصف المليون مصل ومعتمر.

وذكرت الرئاسة العامة لشئون الحرمين - في بيان أوردته قناة (الإخبارية) السعودية - أنه جرى توزيع 56.4 عبوة ماء زمزم، وبلغ عدد المستفيدين من الخدمات التطوعية نحو 495 ألف مستفيد، و12.2 ألف مستفيد من الكتيبات والمطويات، و136 ألف مستفيد من التوعية الرقمية، و110 آلاف و809 مستفيدين من الخدمات الاجتماعية والإنسانية.

وأفادت بأن عدد المستفيدين من خدمة التطويف نحو 5949 معتمرا و189.9 ألف مستفيد من الإرشاد المكاني اللغات و200 ألف مستفيد من التوعية الميدانية، إضافةً إلى 3542 أسورة بمعصم اليد للزائر الصغير.. فيما بلغت كمية المطهرات المستخدمة 130 ألف لتر، إلى جانب 3 آلاف لتر من المعطرات، وأكثر من 6.6 ألف لتر من معقمات الأيدي، كما جرى استخدام أكثر من 34.1 ألف لتر لتعقيم السجاد، و6535 لترا للتعقيم بالروبوتات، و6515 لترا للتعقيم بالبايوكير و34000 لتر لتعقيم الأسطح، بينما بلغ عدد المستفيدين من المواقع المخصصة لكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة 7124.