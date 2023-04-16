اليابان: العثور على 5 جثث قبالة أوكيناوا وجزء من الطائرة العسكرية المفقودة

الأحد 16/أبريل/2023 - 09:40 ص

أعلنت قوات الدفاع الذاتي اليابانية أنها عثرت اليوم الأحد على خمس جثث في أعماق البحار أثناء بحثها عن المروحية التابعة لها التي فقدت الأسبوع الماضي وعلى متنها 10 أفراد قبالة محافظة أوكيناوا الجنوبية.

ونقلت وكالة أنباء كيودو اليابانية عن بيان القوات القول إنه لم يتأكد بعد ما إذا كانت الجثث لأفراد على متن المروحية UH-60JA رغم أنه تم اكتشاف جزء من المروحية.

وأوضح البيان أنه تم العثور على الجثث صباح اليوم من قبل الغواصين في قاع المحيط على عمق حوالي 106 أمتار.

ويُعتقد أن المروحية سقطت بعد أن اختفت عن الرادار بعد وقت قصير من إقلاعها من قاعدة في جزيرة مياكو في 6 أبريل الجاري، وكان من بين من كانوا على متن المروحية اللفتنانت جنرال يويتشي ساكاموتو، البالغ من العمر 55 عاما، قائد الفرقة الثامنة بقوات الدفاع الذاتي ومقرها محافظة كوماموتو.

وتم العثور على الجثث على بعد 6 كيلومترات شمال جزيرة إيرابو، التي ترتبط بجسر بمياكو، ويُعتقد أن الحادث كان حادث طيران على الرغم من أن السبب الدقيق لا يزال غير معروف.

ولم يتلق أي من مركزي مراقبة الحركة الجوية في المنطقة إشارة استغاثة من جهاز إرسال تحديد موقع الطوارئ التابع للمروحية والذي تم تصميمه للتفعيل تلقائيًا عند الارتطام.

وخضعت المروحية لتفتيش خاص في أواخر مارس بعد 50 ساعة طيران وتم تجربتها في رحلة مدتها ساعة واحدة للتحقق من سلامتها ولكن لم يتم العثور على أي شذوذ في ذلك الوقت، وفقًا لقوات الدفاع والأمن.