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الأحد 16 أبريل 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

الصين تطلق قمرا صناعيا جديدا للأرصاد الجوية

قمر صناعى
قمر صناعى
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 أطلقت الصين قمرا صناعيا جديدا للأرصاد الجوية إلى الفضاء اليوم الأحد، وذلك عبر صاروخ حامل من طراز "لونغ مارش-4 بي". 
وذكرت وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) أن الصاروخ الحامل انطلق من مركز "جيوتشيوان" لإطلاق الأقمار الصناعية في شمال غربي الصين، وأرسل القمر الصناعي "فنغيون - 3 07" إلى مداره المحدد مسبقا.
ولفتت الوكالة إلى أن القمر الصناعي سيقدم خدمات للتنبؤ بالطقس، والوقاية من الكوارث والتخفيف من حدتها، والاستجابة لتغير المناخ والحفاظ على البيئة الإيكولوجية، مشيرة إلى أن هذه هي المهمة رقم 471 لسلسلة الصواريخ الحاملة من طراز "لونغ مارش".
 

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