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الأحد 16 أبريل 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

أوكرانيا: سلاح الجو يشن 11 غارة على تجمعات لجنود روس و3 ضربات أخرى على أنظمة صواريخ

الحرب الروسية الاوكرانية
الحرب الروسية الاوكرانية
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أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، اليوم الأحد، أن القوات الجوية الأوكرانية شنت 11 غارة على تجمعات لجنود روس ومعداتهم العسكرية و3 ضربات أخرى على أنظمة الصواريخ المضادة للطائرات في آخر 24 ساعة. 
وذكرت  الهيئة - في بيان صحفي، نقلته وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية الرسمية - أن الوحدات الصاروخية والمدفعية ضربت ثلاث مجموعات من القوى العاملة والأسلحة والمعدات العسكرية للروس ومنطقة تمركز مدفعية ومحطة رادار ومحطتي حرب إلكترونية ونظام صواريخ مضاد للطائرات ومستودع ذخيرة.
وأضاف البيان "أن الروس يواصلون تركيز جهودهم على شن عمليات هجومية في اتجاه أقاليم ليمان وباخموت وأفدييفكا ومارينكا، حيث صد الجنود الأوكرانيون أكثر من 60 هجوما للروس خلال اليوم الماضي. كما شن الروس 28 غارة جوية وست ضربات صاروخية و38 هجوما من طراز MLRS على مواقع للقوات الأوكرانية والبنية التحتية المدنية للبلدات المأهولة".

الصواريخ المضادة للطائرات روسيا أوكرانيا