شاهد.. احتفالات "سبت النور" تعم أرجاء مدينة القدس

عرضت فضائية يورونيوز، مقطع فيديو لمشاركة آلاف المسيحيين في مراسم سبت النور في القدس الشرقية عشية عيد الفصح لدى الطوائف المسيحية التي تتبع التقويم الشرقي.

وحمل المشاركون الشموع وتجمعوا داخل كنيسة القيامة في البلدة القديمة منذ 1967، وحيث يقع قبر يسوع المسيح وفق الديانة المسيحية.

ويمثل احتفال سبت النور الذي يجلب فيه الكهنة الشعلة المنبثقة من القبر المقدس كل عام أهم حدث في التقويم الأرثوذكسي.

والشعلة التي يعتقد أنها تشتعل بأعجوبة تُنقل إلى العديد من الدول مثل اليونان والأردن والمجتمعات الأرثوذكسية الاخرى.