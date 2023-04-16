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الأحد 16 أبريل 2023
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رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

شاهد.. احتفالات "سبت النور" تعم أرجاء مدينة القدس

مسيحيون يحتفلون في
مسيحيون يحتفلون في القدس بـ'سبت النور'
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عرضت فضائية يورونيوز، مقطع فيديو لمشاركة آلاف المسيحيين في مراسم سبت النور في القدس الشرقية عشية عيد الفصح لدى الطوائف المسيحية التي تتبع التقويم الشرقي.

وحمل المشاركون الشموع وتجمعوا داخل كنيسة القيامة في البلدة القديمة منذ 1967، وحيث يقع قبر يسوع المسيح وفق الديانة المسيحية.

ويمثل احتفال سبت النور الذي يجلب فيه الكهنة الشعلة المنبثقة من القبر المقدس كل عام أهم حدث في التقويم الأرثوذكسي.

والشعلة التي يعتقد أنها تشتعل بأعجوبة تُنقل إلى العديد من الدول مثل اليونان والأردن والمجتمعات الأرثوذكسية الاخرى.

سبت النور القدس عيد الفصح كنيسة القيامة الارثوذكس