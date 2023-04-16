صحيفة: وزير خارجية جديد لنيبال يؤدى اليمين الدستورية اليوم الأحد

ذكرت صحيفة " كاتمندو بوست " النيبالية السبت أنه تم التوصل لاتفاق على اختيار وزير خارجية جديد لنيبال، وأن الوزير المرشح لشغل هذا المنصب يدعى "إن.بي.ساود".

ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة - لم تسمها - القول أن رئيس الوزراء النيبالى "باشبا كمال داهال"، ورئيس المؤتمر النيبالى "شير بهادور ديوبا" توصلا إلى اتفاق على اختيار "إن.بي.ساود" لشغل منصب وزير الخارجية الجديد فى نيبال.

وقالت الصحيفة النيبالية "إن ساود سيؤدى اليمين القانونية كوزير للشئون الخارجية اليوم الأحد، وأن مراسم أداء اليمين ستجرى فى مكتب الرئيس النيبالى بعد ظهر غد".

جدير بالذكر أن الوزير النيبالى الجديد "إن.بي.ساود" كان يشغل منصب وزير الرى خلال عام 2014 فى الحكومة التى كان يرأسها "ساشيل كويرالا".

وأشارت الصحيفة النيبالية إلى أن رئيس الوزراء كان يتولى مهام إدارة شئون وزارة الخارجية خلال فترة الشهر ونصف شهر الماضية فى إطار اتفاق تقاسم السلطة فى نيبال.