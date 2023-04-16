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الأحد 16 أبريل 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

اليوم.. الحكم فى قضية عمومية «الصيادلة» ضد الحراسة

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
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تصدر الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، الحكم في الدعوى المقامة من جابر تادروس وآخرين، والتي تطالب بوقف قرار إلغاء الدعوة لعقد جمعية عمومية، مع إلغاء الحكم الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بعدم إجراء الدعوة لعقد الجمعية العمومية بنقابة الصيادلة.

اختصمت الدعوى رقم 41090 لسنة 77 قضائية، محمد فكري الحارس القضائي لنقابة الصيادلة، وذكرت أن نقابة الصيادلة تحت الحراسة القضائية، وهو إجراء وقتي ولا بُد من انتهاء فرض الحراسة على النقابة وعودة انتخاب نقيب ومجلس لها مثل باقي النقابات.

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