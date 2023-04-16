اليوم.. نظر مطالبة وزير الرياضة بزوال صفة رئيس نادي الزمالك

الأحد 16/أبريل/2023 - 06:18 ص

تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، الدعاوى القضائية المقامة من عبدالله جورج، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك سابقا، وآخرين، وطالبوا فيها بإلزام وزير الشباب والرياضة بزوال صفة مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، وعزله من رئاسة النادي.

وحملت الدعاوى أرقام: ٧٠٤٥٨ و٧٠٤٥٦، و٧٠٤٥١، و٧٠٤٥٢ لسنة ٧٦ قضائية.

وكان مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك قال أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، التى تنظر الدعوى المطالبة بإلزام اتحاد الكرة بقيد اللاعبين الجدد للنادي،أننا فوجئنا برفض الإتحاد لقيد اللاعبين وذهبت بنفسي اول ما دخلت ووصلت لاتحاد الكرة قدمت شيكات ب 7 مليون وكله مثبوت بالفيديو، ومع ذلك رفضو القيد بحجة أنه المديونية مرة ٧٠ مليون ومرة أخري ٣٠ مليون.

كما أنني أرسلت لإتحاد الكرة مخاطبة بريدية بأن يوم الأحد سوف يرسل لنا مبلغ ب10 مليون جنيه من الشركة المتحدة وطلبت المدير المالي وقال يوم الأحد سأقوم بتحويل الأموال وذلك في تمام الساعة العاشرة والنصف بتاريخ 31 يناير.

وقال «مرتضى» إن ما دار بيني وبين المسؤولين باتحاد الكرة موثق بالفيديو صوت وصورة،ورصد كل ما يدور، اللعيبه انا شاريها بـ50 مليون ومش من حقه يمنع لاعب من ممارسة اللعب.