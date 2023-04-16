اليوم.. إعلان أسماء الفائزين بوحدات سكنية في الإعلان الـ16

الأحد 16/أبريل/2023 - 05:32 ص

أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن انتهاء فرز مستندات المواطنين المتقدمين لحجز وحدات سكنية ضمن المرحلة الثالثة من المبادرة الرئاسية "سكن كل المصريين 3" لمنخفضي ومتوسطي الدخل.



وأشار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى أن "سكن كل المصريين 3" شمل وحدات سكنية جاهزة كاملة التشطيب للتسليم الفوري، وأخرى للتسليم خلال 18 شهرًا، موضحًا أن هذا الطرح كان قد شهد إقبالًا كبيرًا من المواطنين وهو ما دفع الوزارة إلى مد فترة التسجيل مرتين متتاليتين.



ومن جانبها، أشارت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إلى أنه سيتم إرسال رسائل نصية لكافة المواطنين الحاجزين الذين تم فرز طلباتهم، اليوم الأحد، الموافق 16 أبريل 2023، ممن قاموا بسداد مُقدم جدية الحجز للوحدات السكنية وقاموا بتسـجيل طلباتهم على الموقع الإلكتروني للصندوق، تتضمن نتيجة الفرز والإجراءات اللاحقة المتبعة من جانب المواطنين سواء المُنطبق عليهم الشروط أو غيـر المُنطبق عليهم الشروط.



وأضافت أنه سيتم فتح باب تقديم طلبات التظلم للمواطنين غير المُنطبق عليهم الشروط، يوم الأربعاء الموافق 26 أبريل 2023، كفرصة ثانية لاستيفاء المُستندات المطلوبة وغيـر المُكتملة لتعديل موقفهم من غيـر مُنطبق إلى مُنطبق، بجانب عدم قبول تظلمات المواطنين الذين يتبين عدم انطباق الشروط عليهم وقت التقديم، والخاصة بعدم انطباق شرط الدخل (الدخل المُتجاوز للحد الأقصى والأقل من الحد الأدنى)، وكذا عدم انطباق شرط السن المُعلن عنه سابقًا بكراسات الشروط، مع إمكانية قبول التظلمات دون ذلك بشرط استيفاء المُستندات أو البيانات غيـر المُكتملة، أو التوقيع على الإقرار واستمارة الحجز في حالة عدم استيفاء التوقيعات.



وأوضحت أن عملية الفرز تهدف إلى تحديد المُنطبق/ غير المٌنطبق عليهم الشروط وفقًا للضوابط المُعلن عنها سابقًا، والتأكد من استيفاء كافة المستندات المطلوبة بكراسة الشروط، مشيرة إلى أن عدد العملاء الذين انطبقت عليهم الشروط بلغ 104154 عميلًا، وعدد العملاء الذين لم تنطبق عليهم الشروط بلغ 62354 عميلًا، وبلغ عدد المدن التي يزيد بها عدد الوحدات المتاحة عن عدد المتقدمين 42 مدينة، كما بلغ عدد المدن التي يزيد بها عدد المتقدمين عن عدد الوحدات المتاحة 28 مدينة.



وأضافت مي عبد الحميد، أنه تم الانتهاء من فرز ملفات العملاء المتقدمين للحصول على وحدات سكنية جاهزة للتسليم الفوري خلال 18 شهرًا مدن "أكتوبر الجديدة "غرب المطار"، "جرزا القطوري - العياط"، دمنهور"، ويتم فتح باب التظلمات للمواطنين غير المنطبق عليهم الشروط في هذه المدن خلال الفترة من 26 أبريل وحتى الخميس 18 مايو 2023، على أن يتم تحديد الأولويات بعد الانتهاء من التظلمات، وسيتم إرسال رسائل نصية SMS لمن هم داخل الأولوية للبدء في سداد الدفعات ربع السنوية.



وأوضحت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أنه يمكن للمواطنين غير المنطبق عليهم الشروط التقدم بطلبات التظلمات من خلال الموقع الإلكتروني للصندوق https://cservices.shmff.gov.eg/complaints.

