بحضور علماء الأزهر والأوقاف.. كفر دمتيوه تكرم 300 من حفظة القرآن الكريم

نظمت جمعية أبناء كفر دمتيوه لتنمية المجتمع بكوم حمادة بمحافظة البحيرة احتفالية كبرى وممرا شرفيا لتكريم ٣٠٠ حفظة القرآن الكريم وسط حضور كبير من الأهالي.
حضر الحفل الشيخ رجب خليل، كبير مذيعى إذاعة القرآن الكريم والدكتور رضا راشد، من علماء الأزهر الشريف والمبتهل عبدالرحمن أشرف، مقدم برنامج رضاك يارب بالتلفزيون المصرى والشيخ محمد الخولى، والدكتور إبراهيم شاهين، مدير التعليم الابتدائى بكوم حمادة وعدد من القيادات التنفيذية والسياسية وعلماء الدين بالمحافظة.
بدأ الحفل بعزف السلام الوطنى ثم تلاوة قرآنية للشيخ محمد الخولى، وبعدها كلمة للدكتور إبراهيم شاهين، رئيس مجلس إدارة الجمعية وكلمة للدكتور رجب خليل ثم كلمة للدكتور رضا راشد ثم فاصل من الابتهالات الدينية للمبتهل عبدالرحمن أشرف ثم تكريم الطلاب والتقاط الصور التذكارية.
من جانبه قال رمضان الشرقاوى، المنسق العام للحفل، إن الاحتفالية تعد الأول من نوعها على مستوى القرية والهدف منها تكريم حفظة القرآن الكريم بشكل يليق بهم وإدخال البهجة والسرور على أبناء القرية وتشجيع النشئ على حفظ القرآن مقدمًا تهنئته للطلاب الفائزين وشكره لكل من ساهم ودعم وشارك فى هذا الحفل حتى يخرج بهذا الشكل الرائع.
وأضاف المهندس محمود أبو يوسف، مسئول لجنة التنظيم أن فرحتنا بأبناء القرية لا توصف ولن تكون المرة الأول وسيتم تنظيم مثل هذه الاحتفالية لحفظة القرآن الكريم فى القرية كل عام وبمستوى أفضل وأعلى.