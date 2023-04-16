عالية السطوع وموفرة للطاقة| علماء روس يبتكرون طريقة سريعة لإنتاج مصابيح LED

الأحد 16/أبريل/2023 - 06:00 ص

توصل الباحثون الشباب في جامعة الشرق الأقصى الفيدرالية في فلاديفوستوك الروسية إلى سرعة وسهولة صنع مصابيح LED الفائقة السطوع والموفّرة للطاقة.

وذلك لأجل أن تستخدم تلك المصابيح في الغواصات والطائرات وفي صناعة السيارات، وكذلك في عمليات البحث والإنقاذ. أفادت بذلك وكالة "نوفوستي" نقلا عن مؤسسة العلوم الروسية، وجاء ذلك حسبما ذكرت وكالة «روسيا اليوم».

وتستخدم في تصنيع مصابيح LED البيضاء والعالية الطاقة للسيارات والغواصات والأنفاق والمطارات، هياكل سيراميكية من مواد تحوّل الضوء (لومينوفور).

بينما تُستخدم مصابيح LED البيضاء على نطاق واسع في الحياة اليومية كذلك، لكنها ليست قوية بما يكفي. وتحتوي إصداراتها التجارية على محوّلات ضوء خفيفة تعتمد على عقيق الإيتريوم والألومنيوم مع إضافة السيريوم.

وقام فريق من الباحثين الشباب في جامعة الشرق الأقصى الفيدرالية بتطوير محوّل الضوء على أساس السيراميك العالي الجودة. وفي الوقت نفسه، قام الباحثون بتحسين تركيبته، واقترحوا طريقة مبتكرة لتلبيد المكوّنات الأولية، وتعلموا كيفية تنظيم البنية المجهرية للمادة الختامية.