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الأحد 16 أبريل 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

دراسة تكشف طبيعة عمل أدمغتنا عند ممارسة الرياضة ضد الروبوتات مقارنة بالبشر

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
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قام باحثون من جامعة فلوريدا بتحليل عشرات الساعات من مباريات تنس الطاولة حيث كان البشر يواجهون الآلات وبعضهم البعض.

ارتدى اللاعبون أغطية أقطاب كهربائية حتى يمكن مراقبة نشاط دماغهم أثناء الألعاب.

وجد علماء أن الدماغ البشري يعمل بجهد أكبر عند ممارسة الرياضة ضد الروبوتات.

وتوصل العلماء أن أدمغة اللاعبين تعمل في انسجام تام، عند اللعب بعضهم ضد بعض، "كما لو كانوا جميعا يتحدثون نفس اللغة".

ولكن عندما واجه اللاعبون آلة إرسال الكرة، لم تكن الخلايا العصبية في أدمغتهم متراصة بالطريقة نفسها، وهي ظاهرة تُعرف باسم عدم التزامن.

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