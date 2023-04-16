دراسة تكشف طبيعة عمل أدمغتنا عند ممارسة الرياضة ضد الروبوتات مقارنة بالبشر

الأحد 16/أبريل/2023 - 05:30 ص

قام باحثون من جامعة فلوريدا بتحليل عشرات الساعات من مباريات تنس الطاولة حيث كان البشر يواجهون الآلات وبعضهم البعض.

ارتدى اللاعبون أغطية أقطاب كهربائية حتى يمكن مراقبة نشاط دماغهم أثناء الألعاب.

وجد علماء أن الدماغ البشري يعمل بجهد أكبر عند ممارسة الرياضة ضد الروبوتات.

وتوصل العلماء أن أدمغة اللاعبين تعمل في انسجام تام، عند اللعب بعضهم ضد بعض، "كما لو كانوا جميعا يتحدثون نفس اللغة".

ولكن عندما واجه اللاعبون آلة إرسال الكرة، لم تكن الخلايا العصبية في أدمغتهم متراصة بالطريقة نفسها، وهي ظاهرة تُعرف باسم عدم التزامن.