طائرة الزمالك يهزم الأهلي في نهائي الدوري

فاز الفريق الأول لكرة الطائرة بنادى الزمالك على فريق الأهلي بنتيجة 3-1 في المباراة التي أقيمت بينهما مساء السبت على صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر في أولي مباريات الدور النهائي لبطولة الدوري لكرة الطائرة.

وجاءت نتائج الأشواط كالتالي: 17/25 29/27 26/24 25/22، وتقام مباريات الدور النهائي بنظام "play off"، بحيث يتقابل الزمالك والأهلي في 3 مباريات متتالية، ويتوج الفائز منهما في مباراتين ببطولة الدوري.

من المقرر أن يلتقي الفريقين اليوم الأحد في ثاني مباريات الدور النهائي لبطولة الدوري علي صالة حسن مصطفى.

وحرص على حضور المباراة علاء فهمي رئيس قطاع كرة الطائرة بنادي الزمالك.

ويقود الجهاز الفني للفريق: أحمد مصطفى عاشور مديرا فنيا، وليد عبد العال مدربا مساعدا، شريف السادات مخططا للأحمال، أحمد سعودي طبيبا، عبد الرحمن غانم أخصائيا للعلاج الطبيعي، أحمد شعلان مدير إداريا وحسن عبد الرازق إداريا.