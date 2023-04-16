بالقرآن الكريم.. دعاء الليلة الـ25 من رمضان

اقترب شهر رمضان على الانقضاء ودائما ما نبحث عن الأدعية التي نناجي فيها الله سبحانه وتعالى ونسأله رضاه عنا وعفوه في كل ليلة من ليالي رمضان المبارك، وفى الليلة الخامسة والعشرين من رمضان وكذلك دعاء اليوم الخامس والعشرين من شهرك يا رحمن ارحمنا، يا غفار اغفر لنا، يا قابل التوب، اللهم اقبل دعائنا اعتق رقابنا من النار، مننا تلك من الأدعية التي يحرص عليها الكثيرون في هذا الوقت الطيب من الشهر الكريم، ففيه أوقات يستجاب فيه الدعاء منها الثلث الأخير من الليل وعند الإفطار، حيثما ورد في السنة النبوية أنه للصائم عند فطره دعوة لا ترد، بسم الله الرحمن الرحيم (إِلَيۡهِ يُرَدُّ عِلۡمُ ٱلسَّاعَةِۚ وَمَا تَخۡرُجُ مِن ثَمَرَٰتٖ مِّنۡ أَكۡمَامِهَا وَمَا تَحۡمِلُ مِنۡ أُنثَىٰ وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلۡمِهِۦۚ وَيَوۡمَ يُنَادِيهِمۡ أَيۡنَ شُرَكَآءِي قَالُوٓاْ ءَاذَنَّـٰكَ مَامِنَّا مِن شَهِيدٖ (47))صدق الله العظيم.

اللهم يا عليم يا جامع الناس يوم القيامة، اللهم اجمعنا برحمتك وغفرانك واعتقنا من النار يوم القيامة،اللهم اشفى مرضانا وارحم موتانا وسكن شهدائنا فى الفردوس الاعلى وانر ووسع قبورهم واجعلها من رياض الجنة وقابلنا بهم احياء يوم القيامة فرحين بغفرانك ورحمتك يا رب،اللهم إنا نرد إليك يوم الحساب حاملين كتابنا يضم أعمالنا، اللهم اقبل صلاتنا وصيامنا وقيامنا وذكرني للبناء عليك واقبل صلاتنا على سيدنا محمد وسلم وبارك،صدق الله العظيم، بسم الله الرحمن الرحيم (وَضَلَّ عَنۡهُم مَّا كَانُواْ يَدۡعُونَ مِن قَبۡلُۖ وَظَنُّواْ مَا لَهُم مِّن مَّحِيصٖ (48))صدق الله العظيم.

اللهم غفل عن ذكرك كثير من خلقك فى الأولين، اللهم أننا ذاكرين نعبدك لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك مالك الملك ذو الطول والحول تملك هديتنا فاهدنا وتملك رحمتنا فارحمنا وتملك الغفران فأغفر ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا يارب،بسم الله الرحمن الرحيم (لَّا يَسۡـَٔمُ ٱلۡإِنسَٰنُ مِن دُعَآءِ ٱلۡخَيۡرِ وَإِن مَّسَّهُ ٱلشَّرُّ فَيَـُٔوسٞ قَنُوطٞ (49))صدق الله العظيم، اللهم اننا نعوذ بك من ضعف الإيمان بك وقنوط الثقة فيك يا الله،اللهم الحمد لك على نعمك التى لا تحصى ورزقنا الواسع وكرمك علينا ليل نهار، اللهم إننا نثق بك ونتوكل عليك ونثنى عليك،سبحانك اللهم عما يشركون يا رب، بسم الله الرحمن الرحيم (وَلَئِنۡ أَذَقۡنَٰهُ رَحۡمَةٗ مِّنَّا مِنۢ بَعۡدِ ضَرَّآءَ مَسَّتۡهُ لَيَقُولَنَّ هَٰذَا لِي وَمَآ أَظُنُّ ٱلسَّاعَةَ قَآئِمَةٗ وَلَئِن رُّجِعۡتُ إِلَىٰ رَبِّيٓ إِنَّ لِي عِندَهُۥ لَلۡحُسۡنَىٰۚ فَلَنُنَبِّئَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِمَا عَمِلُواْ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنۡ عَذَابٍ غَلِيظٖ (50))صدق الله العظيم.

اللهم نصدق ونؤمن بالله، اللهم أنت كاشف الهم والغم،اللهم إنا نصدق بيوم القيامة، اللهم إنا نعبدك ونلجأ إليك يا الله، اللهم تقبل دعائنا واستجب لنا وكن لنا يا رب ولا تكن علينا، بسم الله الرحمن (لوَإِذَآ أَنۡعَمۡنَا عَلَى ٱلۡإِنسَٰنِ أَعۡرَضَ وَنَـَٔا بِجَانِبِهِۦ وَإِذَا مَسَّهُ ٱلشَّرُّ فَذُو دُعَآءٍ عَرِيضٖ (51) اللهم إننا نتضرع إليك متوسلين ألا يمسنا الضر ولا أولادنا ولا أحفادنا فى ديننا ولا عقولنا ولا قلوبنا وقوى كل ضعيف فينا بقوة الإيمان بك واشفي كل مريض فينا بدواء من عندك تكرمنا به، اللهم آتنا فى الدنيا حسنة وفى الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم احفظ مصر وشعبها ورئيسها وجيشها وشرطتها والأزهر والكنيسة والقضاء وكل مؤسسات مصر وأرضها وحدودها ومياهها وقوت شعبها وبارك لمصر فيما رزقتنا من ثروات، الحمد لله يارب العالمين وصلى اللهم على سيدنا محمد وسلم وبارك.