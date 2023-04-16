مدير عام المراكز الاستكشافية: العاصمة الإدارية تحتضن مركزًا استكشافيًا قريبًا

أكدت هالة حلمي لطيف مدير عام المراكز الاستكشافية على مستوى الجمهورية، والمسئول عن المركز الاستكشافي الرئيسي بحدائق القبة، أنه يوجد ٥٤ مركزا في ٢٧ محافظة، لافتة إلى أن العدد غير كاف ونتمنى المزيد.

وكشفت مدير عام المراكز الاستكشافية لـ«البوابة نيوز»، أن هناك نائبة بمجلس النواب طالبت في عمل فرع على مستوى دولي، ومن ثم قدمنا مقترحا أن يكون في العاصمة الإدارية وتمت الموافقة عليه.

وتابعت «لطيف»، "مؤخرًا تم الدعم بأجهزة حديثة من ميزانية تم اعتمادها للتطوير في ٢٠٢١/٢٠٢٢ في عهد وزير التربية والتعليم السابق الدكتور طارق شوقي، وتم تقسيم الميزانية لدعم الابتكار والأجهزة المتحفية، وتم وصول أجهزة جديدة وزعت حسب حجم المراكز والاحتياجات مثل الايوجرام والـ« في ار»، و«انفينيتي وسيارة كهربائية»، وتم صرف ٤٠ مليون من الوزارة كموازنة للمراكز الاستكشافية للتطوير للعام ٢٠٢١-٢٠٢٣ لدعم الابتكار والأجهزة المتحفية، ولخدمة العملية التعليمية".